25 Ağustos 2019, Pazar

SÜPER LİG

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trabzonspor - Y. Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 25.08.2019

'in ikinci haftasında sahasında Evkur 'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, yurt dışında art arda zaferler kazanmıştı. Şimdi gözünü lige çevirdi. İlk hafta ’ya takılan Fırtına evinde ağırlayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 3 puanını istiyor. Peki, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Sezonu erken açan , en hazır takımlardan biri. Bunu Avrupa Kupaları'na ispat eden bordo-mavililer, 'ı saf dışı bıraktıktan sonra play-off turu ilk maçında AEK'yı deplasmanda 3 golle geçmişti. Karadeniz ekibinde gözler şimdi 'e çevrildi. Gala haftasında maçında kaleci Uğurcan Çakır'ın başarılı performansıyla 1 puanı alan bordo-mavililer, bugün Stadı'nda 'u konuk edecek. Hedef, yönetiminde güçlü bir görüntü veren sarı-kırmızılı ekibi devirerek sezonun ilk 3 puanına uzanmak.

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in ikinci haftasında 25 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Yeni Malatyaspor karşılaşması saat 19.15'te başlayacak. Mücadelede Koray Gençerler düdük çalacak. VAR'ın başında olacak. Maçı beIN Sports 1 naklen olarak ekranlara taşıyacak. İki takım daha önce 4 resmi maçta karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor 2'şer galibiyet elde etti. İki ekip de birbirlerine karşı galibiyetleri kendi sahalarında aldı. Bordo-mavililer bugünkü karşılaşma öncesinde bir hayli hırslı. Kaptan da arkadaşlarıyla konuşarak 3 puan almaları gerektiğini söyledi.

ONAZI VE KAMİL SAKAT

Bordo-mavili ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi iki ismin sakatlıkları sürüyor. Ogenyi Onazi ve Kamil bu hafta da forma giyemeyecek.

ÜNAL KARAMAN: KONSANTRE OLUN

Fırtına'da teknik direktör , Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi en çok konsantrasyon kaybından endişeleniyor. Başarılı teknik adam öğrencilerini uyararak "Avrupa maçı bitti. Kazandık ve rövanşını bekleyeceğiz. Şimdi önümüzde Yeni Malatyaspor karşılaşması var. Ligde bu tip kayıplar ilerleyen haftalarda bizi zorluyor. Bu hafta mutlaka 3 puan almalıyız. İyi konsantre olun" diye konuştu. Karaman duran toplar konusunda da öğrencilerine ikazlarda bulundu.

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