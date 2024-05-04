Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Zorlu Karadeniz derbisini ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Samsunspor'un gollerini 14. dakikada Taylan Antalyalı (P.), 28. dakikada Mouandilmadji ve 36. dakikada Joaquin Fernandez (K.K.) kaydetti.
Trabzonspor'da ise sahneye 32. dakikada Enis Bardhi çıktı.
Bu sonuçla Yılport Samsunspor ligde puanını 42'ye yükseltti.
Trabzonspor ise 58 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14'üncü dakikada Samsunspor öne geçti. Samsunspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Taylan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
16'ncı dakikada Bardhi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Eren'in indirdiği topa gelişine vuran Trezeguet'in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
18'inci dakikada Samsunspor'un geliştirdiği ani atakta Moundilmadji'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
28'inci dakikada Emre'nin ceza sahasına yerden pasıyla buluşan Raman'ın şutunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Moundilmadji ağlarla buluşturdu: 2-0.
32'nci dakikada Trabzonspor'da Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.
36'ncı dakikada Samsunspor'dan Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda Fernandez Moreno'nun kafasına çarpan top ağlarla buluştu: 3-1.
45'inci dakikada Trabzonspor'un geliştirdiği atakta Bardhi'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 3-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.
48'inci dakikada Zeki'nin hatalı geri pasıyla buluşan Trezeguet kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Okan kurtardı.
63'üncü dakikada Eren'in ceza sahasına yaptığı ortada top kaleye yönelince kaleci Okan meşin yuvarlağı son anda kornere çıkarttı.
74'üncü dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.
89'uncu dakikada Bola'nın ceza sahasına yaptığı ortada Osman'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.