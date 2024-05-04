Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük, kozlarını paylaştı. İki takım zorlu mücadelesinde kazanan çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Kayserispor'un golleri 3. dakikada Carlos Mane ve 64. dakikada Boa Morte'den gelirken, Fatih Karagümrük'ün gollerini 51. dakikada Sofiane Feghouli ve 60. dakikada Markao kaydetti.

Öte yandan Fatih Karagümrük'te Sofiane Feghouli, 86. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kayserispor bu sonuçla puanını 41'e çıkardı. Bu sezonki 10. beraberliğini alan Fatih Karagümrük ise puanını 37'ye yükseltti.