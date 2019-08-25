26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçından kareler

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 23:23
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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçından kareler
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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçından kareler
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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçından kareler
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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçından kareler
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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçından kareler
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