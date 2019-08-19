Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de ilk haftanın son maçında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. Kadrosunu 9 transferle yenileyen sarı-lacivertli ekipte hedef şampiyon olup, 4. yıldızı takmak... Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonunun ilk haftasında bugün sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı geçtiğimiz sezonu 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6'ncı sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

KADRODA 3 EKSİK

Son 5 yıldır şampiyonluk göremeyen Kanarya'da tek hedef hasreti bitirmek ve 4'üncü yıldızı takmak. Takımda önemli değişikliklere gidildi. Tam 9 transfer yapılırken, kiralık giden Ozan Tufan da geri döndü. 15 futbolcu ile ise yollar ayrıldı. Geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Serdar Aziz, Tolgay ve Hasan Ali bu akşam forma giyemeyecek.

YEPYENİ 11

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısına yepyeni bir onbirle çıkacak. Geçtiğimiz sezon özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takımın, orta saha ve hücum hattı neredeyse tamamen değişti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bugün kalede Altay'a şans vermesi bekleniyor. Geri dörtlüde Isla, Zanka, Jailson ve Dirar yer alacak. Orta sahada Emre ile Ozan Tufan ikilisi, kanatlarda Moses ile Garry Rodrigues görev yapacak. İleri ikilide ise Max Kruse ile Vedat Muriç forma giyecek.

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in ilk haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den CANLI yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

EMRE BELÖZOĞLU 1542 GÜN SONRA

Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra geri dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak. Kaptan, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-15 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti. Yeni transferler Zanka, Deniz Türüç, Rodrigues, Altay, Muriç, Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam da görev almaları halinde ilk kez resmi bir maçta forma giyecekler.

KADIKÖY'ÜN EFENDİSİ

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. (7 galibiyet, 5 beraberlik). Teknik direktörü Ersun Yanal da sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de hiç mağlubiyet yaşamadı. Kanarya'nın başında iki dönemde Ülker Stadı'nda 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

İYİ BAŞLIYOR

Kanarya, taraftarının önünde çıktığı 39 açılış karşılaşmasının 31'ini (son 6 maçın hepsini) kazandı. 5 beraberlik, 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarının ise 39'unu kazanırken, 10 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

TRAFİĞE MAÇ AYARI

Maç nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları ulaşıma izin verilmeyecek.