19 Ağustos 2019, Pazartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 19.08.2019

'de ilk haftanın son maçında sahasında 'i konuk ediyor. Kadrosunu 9 transferle yenileyen sarı-lacivertli ekipte hedef şampiyon olup, 4. yıldızı takmak... Fenerbahçe, ezeli rakipleri ile Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 2019-20 Cemil Usta sezonunun ilk haftasında bugün sahasında ligin yeni ekibi 'i konuk edecek. Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı geçtiğimiz sezonu 46 puanla şampiyon 'ın 23 puan gerisinde 6'ncı sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

KADRODA 3 EKSİK

Son 5 yıldır şampiyonluk göremeyen Kanarya'da tek hedef hasreti bitirmek ve 4'üncü yıldızı takmak. Takımda önemli değişikliklere gidildi. Tam 9 yapılırken, kiralık giden da geri döndü. 15 futbolcu ile ise yollar ayrıldı. Geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden , Tolgay ve Hasan Ali bu akşam forma giyemeyecek.

Ersun Yanaldan flaş Zanka kararı! İşte Fenerbahçenin Gazişehir Gaziantep 11i ERSUN YANAL'DAN FLAŞ ZANKA KARARI! İŞTE FENERBAHÇE'NİN GAZİŞEHİR GAZİANTEP 11'İ

YEPYENİ 11

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısına yepyeni bir onbirle çıkacak. Geçtiğimiz sezon özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takımın, orta saha ve hücum hattı neredeyse tamamen değişti. Teknik direktör 'ın bugün kalede Altay'a şans vermesi bekleniyor. Geri dörtlüde Isla, Zanka, Jailson ve Dirar yer alacak. Orta sahada Emre ile Ozan Tufan ikilisi, kanatlarda Moses ile Garry Rodrigues görev yapacak. İleri ikilide ise ile Vedat Muriç forma giyecek.

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in ilk haftasında 'nda oynanacak Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den CANLI yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi performansı

EMRE BELÖZOĞLU 1542 GÜN SONRA

Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra geri dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak. Kaptan, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-15 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti. Yeni transferler Zanka, Deniz Türüç, Rodrigues, Altay, Muriç, Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam da görev almaları halinde ilk kez resmi bir maçta forma giyecekler.

KADIKÖY'ÜN EFENDİSİ

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. (7 galibiyet, 5 beraberlik). Teknik direktörü Ersun Yanal da sarı-lacivertli takımın başında 'de hiç mağlubiyet yaşamadı. Kanarya'nın başında iki dönemde Ülker Stadı'nda 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de açıyor

İYİ BAŞLIYOR

Kanarya, taraftarının önünde çıktığı 39 açılış karşılaşmasının 31'ini (son 6 maçın hepsini) kazandı. 5 beraberlik, 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarının ise 39'unu kazanırken, 10 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

TRAFİĞE MAÇ AYARI

Maç nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları ulaşıma izin verilmeyecek.

Süper Lig'de rekorların takımı Fenerbahçe

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Konya'da sessiz gece Konya'da sessiz gece
Şenol Güneş tribünde Şenol Güneş tribünde
Antalya deplasmanda Göztepe'yi devirdi Antalya deplasmanda Göztepe'yi devirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör