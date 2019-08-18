18 Ağustos 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Şenol Güneş tribünde

Şenol Güneş tribünde
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 18.08.2019

ile arasında oynanacak olan mücadelesinde A Milli Takım Teknik Direktörü de tribündeki yerini aldı.

'nun açılış haftasında , taraftarı önünde 'u konuk ederken, A Milli Takım Teknik Direktörü de karşılaşmayı tribünden takip etti. Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'nın isminin verildiği sezonun ilk haftasında hem Kasımpaşa hem de Trabzonsporlu futbolcular ısınma öncesinde sahaya "Cemil Usta Sezonu'nda bütün takımlara başarılar dileriz" pankartıyla çıktılar. Seremoni öncesinde ise 2 takım futbolcuları 17 Ağustos depreminin 20. yılı için "Afete hazır ol" afişleriyle sahada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
CANLI | Göztepe - Antalyaspor CANLI | Göztepe - Antalyaspor
CANLI | Y. Malatyaspor - Başakşehir CANLI | Y. Malatyaspor - Başakşehir
Konya'da sessiz gece Konya'da sessiz gece
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör