19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Vedat Muriç için olay yorum! "Ibrahimovic getir götürünü yapar"
Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0'lık skorla mağlup eden sarı-lacivertlilerde yeni transfer Vedat Muriç'in gösterdiği etkili performans taraftarları mest etti. Fenerbahçeli taraftarlar, Muriç ile ilgili görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 19.08.2019 22:07
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