19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Sosyal medyada Emre Belözoğlu çılgınlığı! "Modric'ten formayı alır"
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 5-0 mağlup ederek 123 hafta sonra liderlik koltuğuna yükseldi. Mücadelenin en çok konuşulan isimlerinden birisi de 4 yıl aranın ardından yeniden Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu'ydu... Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan 38 yaşındaki yıldız, oynadığı futbolla sarı-lacivertl taraftarların büyük beğenisi kazandı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Emre Belözoğlu ile ilgili görüşlerinin sosyal medyada paylaştı. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 19.08.2019 22:24
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