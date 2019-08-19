Sosyal medyada Emre Belözoğlu çılgınlığı! "Modric'ten formayı alır"

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 5-0 mağlup ederek 123 hafta sonra liderlik koltuğuna yükseldi. Mücadelenin en çok konuşulan isimlerinden birisi de 4 yıl aranın ardından yeniden Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu'ydu... Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan 38 yaşındaki yıldız, oynadığı futbolla sarı-lacivertl taraftarların büyük beğenisi kazandı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Emre Belözoğlu ile ilgili görüşlerinin sosyal medyada paylaştı. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 22:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





