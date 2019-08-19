İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...

Süper Lig'de ilk hafta sona erdi. Galatasaray ile Beşiktaş haftayı puansız kapatırken, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Trabzonspor rakibiyle puanları paylaştı. Haftanın son maçında evinde ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i ağırlayan Fenerbahçe ise sahadan galibiyetle ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı. İşte Süper Lig'de 1. haftanın puan durumu...