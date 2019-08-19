19 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep mücadelesinden kareler

Fenerbahçe ligin açılış mücadelesinde sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıda da iki kez fileleri havalandırarak karşılaşmayı 5-0 kazandı. 3 kez beyaz noktaya giden Sarı-Lacivertliler'in golleri Moses (pen.), Vedat Muriç, Emre Belözoğlu (pen.), Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından geldi. İşte Fenerbahçe-Gazişehir mücadelesinden kareler...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 21:58
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Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep mücadelesinden kareler

Fenerbahçe Gazişehir karşısında muhteşem oyununu 5 golle süsleyerek taraftarlarına güzel bir hediye vererek lige start verdi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. İşte 3 penaltı ve 5 gollü mücadeleden görüntüler.

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Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep mücadelesinden kareler
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Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep mücadelesinden kareler
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Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep mücadelesinden kareler
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Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep mücadelesinden kareler
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