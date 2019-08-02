02 Ağustos 2019, Cuma
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Futbolda yayın krizi sona erdi! İşte yeni anlaşma
Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 Giriş Tarihi: 02.08.2019
Spor Toto Süper Lig'in maç yayınları için TFF ve Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluş olan Bein Sports ile anlaşmaya vardı. Buna göre maksimum kur, 5,80 olarak belirlendi.
Günlerdir süren yayın krizinde mutlu son... TFF, kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.
Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı.
Daha önceki anlaşma 500 milyon dolar + KDV şeklindeyken, kur sabitlenmesi bulunmuyordu.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor...
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