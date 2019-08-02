02 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un sır gibi sakladığı forvet belli oldu: Alexander Sörloth!

Otaya çıktı! İşte adı sır gibi saklanan o forvet
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 Giriş Tarihi: 02.08.2019

'un sır gibi sakladığı golcü futbolcu belli oldu. temsilcisi, 'ın 9 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu kadrosuna katmaya çok yakın.

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan , çalışmalarına devam ediyor. Birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü trasnferinde de sona geldi. Yakın bir zamanda golcü transferini açıklayacağız diyen Ağaoğlu'nun işaret ettiği isim belli oldu.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu ekibi Gent'te kiralık olarak geçiren kadrosuna katmaya çok yakın.

"GALATASARAY BENİ İSTEDİ"

Geçtiğimiz yıl Gent'e kiralanan yıldız futbolcu imza töreninde 'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 23 yaşındaki forvet, imza töreninde konuşurken ''Galatasaray ve Middlesbrough'da beni istedi ancak ben Gent'i seçtim. Beni isteyen büyük takımlar olmasına rağmen teknik direktör Jess Thorup nedeniyle Gent'e transfer oldum. Beni yakından tanıyan birisi ve onunla çalışmanın daha iyi olacağına karar verdim.'' ifadelerini kullanmıştı.

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9 MİLYON EURO'YA İNGİLTERE'YE GİTMİŞTİ
Geçen sezon devre arasında 9 milyon euro bonservis ücretiyle Midtjylland'dan takımına transfer olan genç forvet, bu sezon ligde 12 maçta forma giyerken gol atamadı. 1.95 boyuyla hava toplarında etkili olan ve oyun tarzıyla 'i hatırlatan Sörloth, Norveç 'nda da 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

5 Aralık 1995 doğumlu olan Alexander Sörloth Norveç'te dünyaya geldi. Futbola Norveç ekibi Rosenborg'da başlayan golcü futbolcu, 31 Oca 2018 tarihinde Midtjylland'dan ekibi Crystal Palace'a transfer olmuştu. Crystal Palace bu transfer için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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