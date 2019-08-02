02 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'dan transferde sürpriz: Juventus'la anlaşma tamam!
Forvete takviye yapmak isteyen ve bir taraftan Radamel Falcao bombasını patlatmak için dur durak bilmeden çalışmalarını sürdüren Galatasaray diğer taraftan da başka mevkilere isim arayışlarını sürdürüyor. Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılması an meselesiyken, sarı kırmızılı ekip de gündemine Juventus'ta forma giyen yıldız ismi aldı. İşte Galatasaray'ın Juve'yle anlaşma sağladığı bilgileri gelen transferde sürpriz hamle...
Giriş Tarihi: 02.08.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 16:45
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