09 Ağustos 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 Giriş Tarihi: 09.08.2019

Spor Toto 'de 2019/2020 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

16 Ağustos Cuma:

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray:

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu

19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor:

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir:

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler

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