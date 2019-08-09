Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 2019/2020 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
16 Ağustos Cuma:
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
18 Ağustos Pazar:
19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu
19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler
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