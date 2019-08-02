02 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor! Transferde sona gelindi

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan ve gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerin neredeyse hiçbirinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, bu yıl da aynı hataya düşmemek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Stoper, orta saha ve forvete takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 02:00 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 07:09
  • 1
  • 30
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor! Transferde sona gelindi

Bayern Münih hezimeti sonrası transferde işi sıkı tutan Fenerbahçe, listesindeki isimlere imza attırmak için temasları hızlandırdı.

  • 2
  • 30
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor! Transferde sona gelindi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Audi Cup sonrası takımdaki eksiklikleri daha net gördüğü ve yönetimle bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

  • 3
  • 30
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor! Transferde sona gelindi

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.

  • 4
  • 30
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor! Transferde sona gelindi

Süper Lig'in başlamasına 3 haftadan az bir süre kaldığının farkında olan Fenerbahçeli kurmaylar elini çabuk tutacak.

  • 5
  • 30
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor! Transferde sona gelindi

Fenerbahçe 1'i dünya yıldızı olmak üzere 3 bomba birden patlatarak taraftarı şampiyonluk havasına sokacak.

İşte dev transfer harekatının detayları...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör