Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor! Transferde sona gelindi

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan ve gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerin neredeyse hiçbirinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, bu yıl da aynı hataya düşmemek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Stoper, orta saha ve forvete takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 02:00 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 07:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





