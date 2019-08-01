01 Ağustos 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Galatasaraylıları kızdıran sözler!
Gençlerbirliği formasıyla dört yıl boyunca gösterdiği etkili performansın ardından 2005 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve yarım sezon siyah-beyazlı formayı terleten Gineli futbolcu Souleymane Youla, Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Youla, geçen sezon Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığı şampiyonluk yarışıyla ilgili sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 01.08.2019 20:22
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"