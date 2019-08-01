01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Galatasaraylıları kızdıran sözler!

Gençlerbirliği formasıyla dört yıl boyunca gösterdiği etkili performansın ardından 2005 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve yarım sezon siyah-beyazlı formayı terleten Gineli futbolcu Souleymane Youla, Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Youla, geçen sezon Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığı şampiyonluk yarışıyla ilgili sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2019 20:22
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Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Galatasaraylıları kızdıran sözler!

Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Galatasaraylıları kızdıran sözler!

Kadrolarına yeni isimler katarak gelecek sezona daha güçlü bir şekilde başlamak isteyen ekiplerden özellikle dört büyükler arasında zaman zaman transfer savaşı da yaşanmaya devam ediyor.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Galatasaraylıları kızdıran sözler!

Farklı konularda da karşı karşıya gelen ekiplerden bu kez Beşiktaş'ın eski futbolcusu Souleymane Youla, Galatasaray'a adeta ateş püskürdü.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Galatasaraylıları kızdıran sözler!

Anderlecht'de başarılı bir sezon geçiren Gine'li futbolcunun Türkiye serüveni 2001 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olması ile başlamıştı.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Galatasaraylıları kızdıran sözler!

4 sezon Ankara temsilcisinin formasını giyen Youla, 2005-2006 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olmuş ancak beklenen performansı veremeyerek sezon ortasında Fransız kulübü FC Metz'e kiralanmıştı.

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