Galatasaray 2-1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti ve bitime bir hafta kala 2018-19 Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, TT Stadyumu'nda şampiyonluk için kıran kırana mücadele ettiği Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı.

beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin 17. dakikasında Bajic'le 1-0 öne geçen konuk ekibe 47. dakikada Feghouli'nin muazzam rövaşata golüyle karşılık veren Galatasaray, 64. dakikada Onyekuru'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Maçın geri kalan dakikalarında Medipol Başakşehir gol için bastırdı ancak aradığı fırsatı bulamadı, Galatasaray ise rakip savunmada oluşan boşluklarda kaleyi yoklasa da farkı açamadı ve mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından lig lideri Galatasaray 69 puana ulaşırken ikinci sıradaki Başakşehir 66 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, 26 Mayıs Pazar günü Sivasspor deplasmanına çıkacak, Medipol Başakşehir ise aynı gün Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak.