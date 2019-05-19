19 Mayıs 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Galatasaray 2-1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Şampiyon Galatasaray!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019

Spor Toto 33. hafta maçında sahasında konuk ettiği 'i 2-1'lik skorla mağlup etti ve bitime bir hafta kala 2018-19 Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu oldu.

'in 33. haftasında , TT Stadyumu'nda şampiyonluk için kıran kırana mücadele ettiği 'i ağırladı.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada düdük çaldı.

beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin 17. dakikasında Bajic'le 1-0 öne geçen konuk ekibe 47. dakikada Feghouli'nin muazzam rövaşata golüyle karşılık veren Galatasaray, 64. dakikada Onyekuru'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Maçın geri kalan dakikalarında Medipol Başakşehir gol için bastırdı ancak aradığı fırsatı bulamadı, Galatasaray ise rakip savunmada oluşan boşluklarda kaleyi yoklasa da farkı açamadı ve mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından lig lideri Galatasaray 69 puana ulaşırken ikinci sıradaki Başakşehir 66 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, 26 Mayıs Pazar günü Sivasspor deplasmanına çıkacak, Medipol Başakşehir ise aynı gün Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak.

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