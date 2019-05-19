İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Süper Lig'de şampiyon belli oldu! Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Avrupa'daki bazı liglerde, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar da belli oldu. İşte 2019-20 sezonunda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...