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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!
Süper Lig'de şampiyon belli oldu! Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Avrupa'daki bazı liglerde, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar da belli oldu. İşte 2019-20 sezonunda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 19.05.2019 21:52
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