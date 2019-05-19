20 Mayıs 2019, Pazartesi

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Süper Lig'de şampiyon belli oldu! Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Avrupa'daki bazı liglerde, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar da belli oldu. İşte 2019-20 sezonunda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

Giriş Tarihi: 19.05.2019 21:52
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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Son haftasına girilen Süper Lig'de ise şampiyonluk düğümü Galatasaray - Başakşehir maçıyla çözüldü...

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Kazananın şampiyon olacağı final maçında Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Başakşehir ise 2. olmayı garantiledi ve ön eleme oynamaya hak kazandı...

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar netleşti.

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