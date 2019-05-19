20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaray-Başakşehir maçından fotoğraflar
Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti ve bitime bir hafta kala 2018-19 sezonu şampiyonu oldu. İşte nefes kesen maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 19.05.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 21:53
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