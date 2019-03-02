MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 3-2 Çaykur Rizespor | MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Serdar Aziz, 40. dakikada Soldado ve 8. dakikada Moses (p) kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri ise 4. ve 56. dakikada Melnjak'tan geldi.

Çaykur Rizespor'da Moroziuk 42. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 28'e çıkararak 14 sıraya yükseldi. İkinci yarıdaki ilk mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 13. sırada kaldı.

Ersun Yanal'dan zorunlu iki değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kadrosunda zorunlu iki değişiklik yaptı.

Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkan Sadık Çiftpınar cezalı, Nabil Dirar ise sakat olduğu için kadroda yer almadı. Yanal, bu isimlerin yerine Serdar Aziz ile Mathieu Valbuena'yı 11'de oynattı.

Öte yandan, sakatlığını atlatan Mehmet Ekici, 8 Şubat'taki Kayserispor maçından sonra ilk kez kadroya girdi.

Frey var, Slimani yok

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edilmeyen iki santrfordan Michael Frey, Çaykur Rizespor karşısında yedekler arasında oturdu.

Frey'i kadroya alan Yanal, İslam Slimani'yi ise yine maç listesinin dışında bıraktı.

Maçtan dakikalar

4'üncü dakikada Boldrin sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Moroziuk ile paslaşarak kullandı. Moroziuk'un ortasında ceza sahası içinde kafa vuran Melnjak, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



18'inci dakikada Tolgay'dan aldığı pas ile rakip yarı sahasından kaleye doğru ilerleyen Zajc'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



22'nci dakikada Zajc'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Serdar Aziz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



32'nci dakikada Boldrin'in ortasına kaleci Volkan müdahale etti. Topla buluşan Nakoulma'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Volkan'da kaldı.



40'ıncı dakikada Zajc'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top arka direkte bulunan Hasan Ali'de kaldı. Hasan Ali'nin vuruşunda savunma engeline takılan meşin yuvarlak Moses'ın önünde kaldı. Moses'ın vuruşunda kalecinin müdahale ettiği topu Soldado ağlara gönderdi: 2-1.



42'nci dakikada Moses'a arkadan müdahalede bulunan Moroziuk ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



45'inci dakikada Valbuena'nın yerden pası ile ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Topal'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



46'ncı dakikada Moses'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan oyun alanına döndü. Soldado'nun müdahalesi sonrasında top auta çıktı.



55'inci dakikada Boldrin'in pasında sağ taraftan savunma arkasına sarkarak topa sahip olan Vedat, meşin yuvarlağı Meljnak'a aktardı. Meljnak'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.



62'nci dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

80'inci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz ile Saadane arasında yaşanan pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Yapılan itirazlar üzerine mücadelenin hakemi pozisyonu incelemek için VAR'a başvurdu. Pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler, penaltı kararını değiştirmedi.



84'üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.



90+4'üncü dakikada Isla'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Ekici'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan çeldi.



Karşılaşma 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



Serdar Aziz ilk golünü attı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, sarı lacivertli formayla ilk golünü Çaykur Rizespor maçında kaydetti. Karşılaşmanın 22'nci dakikasında Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Serdar Aziz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'nin beraberlik, kendisinin ise sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.



Ayew haftaya cezalı



Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Andre Ayew, önümüzdeki hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Mücadelenin 58'inci dakikasında oyunda dahil olan Ayew, aynı dakikada Saadane'ye yaptığı müdahale sebebiyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da soğuk havaya rağmen büyük ilgi gösterdi.

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe taraftarları stadın tamamına yakınını doldurarak takımlarına destek oldu.

Çaykur Rizesporlu taraftarlar ise deplasman tribününün büyük bölümünü doldurarak takımlarını İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı.

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar, hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için, "Başınız sağ olsun Ankaragücü." diye bağırdı.

Aatıf Chahechouhe kadroda yok

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatıf Chahechouhe, sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemedi.

Rize ekibinin en formda isimlerinden biri olan Chahechouhe, İstanbul'a getirilmesine rağmen sakatlığını tam atlatamadığı için kadroya alınmadı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Chahechouhe'nin yerine Nguimbe Nakoulma'yı ilk 11'de oynattı.