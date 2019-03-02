02 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses ile ilgili Ada basınından sürpriz bir iddia geldi. İngiliz devinin, 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 02.03.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 21:51
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Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

Nijeryalı futbolcu, devre arasında katıldığı sarı-lacivertli takımda kısa sürede gösterdiği etkili performansla taraftarın beğenisini kazanmıştı.

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Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

İngiliz devinden 1,5 yıllığına kiralanan 28 yaşındaki sağ kanat, Fenerbahçe'nin 20. haftada Göztepe ile oynadığı ve 2-0 kazandığı karşılaşmada sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetmişti.

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Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

Moses, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'la oynadığı ve 3-2 kazandığı karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydederek takımının 3 puanı kazanmasında önemli bir rol oynadı.

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Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

Sarı-lacivertli formayla performansı günden güne artan Moses ile ilgili İngiltere'de yayın yapan Daily Star gazetesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.

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