02 Mart 2019, Cumartesi
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Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!
Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses ile ilgili Ada basınından sürpriz bir iddia geldi. İngiliz devinin, 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 02.03.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 21:51
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