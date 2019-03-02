02 Mart 2019, Cumartesi

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?

Spor Toto Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 02.03.2019 21:05 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 21:32
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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?

Türkiye son dönemlerde futboldan çok hakem ve hakem hatalarını konuşuyor. Özellikle VAR sisteminin devreye girmesi sonra tartışmalar aldı başını gitti. Peki Spor Toto Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımı tuttuğunu biliyor musunuz?

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

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