02 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarlarından Volkan Demirel'e tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in kötü performansı sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli kaleciye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 02.03.2019 21:41 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 21:41
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Fenerbahçe taraftarlarından Volkan Demirel'e tepki!
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Fenerbahçe taraftarlarından Volkan Demirel'e tepki!
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Fenerbahçe taraftarlarından Volkan Demirel'e tepki!
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Fenerbahçe taraftarlarından Volkan Demirel'e tepki!
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Fenerbahçe taraftarlarından Volkan Demirel'e tepki!
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