03 Mart 2019, Pazar

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Ersun Yanal'dan Slimani ve Frey'e sert sözler! "Fenerbahçe'de oynadıklarına şükretsinler"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz, Soldado ve Moses kaydederken, Çaykur Rizespor'un golleri Melnjak'tan geldi. Heyecan dolu Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından verilen demeçleri sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 02.03.2019 22:42 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 00:02
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Ersun Yanal'dan Slimani ve Frey'e sert sözler! Fenerbahçe'de oynadıklarına şükretsinler

HASAN KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, hakem kararlarının sonucu etkilediğini ileri sürdü.

FENERBAHÇE 'OBRIGADO ALEX'İN İLK BÖLÜMÜNÜ YAYINLADI

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Ersun Yanal'dan Slimani ve Frey'e sert sözler! Fenerbahçe'de oynadıklarına şükretsinler

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Güzel ve heyecanlı bir maç izledik. Goller de iyiydi ama bazı sıkıntılı şeyler de yaşanmasa daha iyi olurdu. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bu büyük camianın başarılı olmasını isteriz. Her şeyin adil olmasını da isteriz. Biz Fenerbahçe'yi severiz, Fenerbahçe yönetimini de severiz. Onlarla diyaloğumuz çok iyi. Bugünkü ufak tefek sıkıntılı olaylar olmasa daha iyi olurdu." diye konuştu.

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Ersun Yanal'dan Slimani ve Frey'e sert sözler! Fenerbahçe'de oynadıklarına şükretsinler

Hakem kararlarının her zaman konuşulduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

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Ersun Yanal'dan Slimani ve Frey'e sert sözler! Fenerbahçe'de oynadıklarına şükretsinler

"Neticede futboldur, biri yenecek, biri yenilecek veya berabere kalınacak. Tabii bu hakem kararları da hep konuşulan şeyler. Merkez Hakem Kurulu yeni değişti. 'Daha iyi olacak' düşüncesi biz kulüp başkanlarında hasıl olmuşken, kafamızda soru işaretlerinin kalması Türk futbolu için iyi değil. 11 kişiyle oynasaydık buradan mutlaka galip ayrılırdık ama 10 kişiyle de gayet iyi oynadık."

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Ersun Yanal'dan Slimani ve Frey'e sert sözler! Fenerbahçe'de oynadıklarına şükretsinler

"LİGE HEYECAN VEREN ALT SIRALAR"

Hasan Kartal, ligin alt sıralarındaki mücadelenin, şampiyonluk yarışından daha heyecanlı geçtiğini belirtti.

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