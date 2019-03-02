03 Mart 2019, Pazar
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Ersun Yanal'dan Slimani ve Frey'e sert sözler! "Fenerbahçe'de oynadıklarına şükretsinler"
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz, Soldado ve Moses kaydederken, Çaykur Rizespor'un golleri Melnjak'tan geldi. Heyecan dolu Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından verilen demeçleri sizin için derledik.
Giriş Tarihi: 02.03.2019 22:42 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 00:02
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