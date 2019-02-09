10 Şubat 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Beşiktaş 2-0 Bursaspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın gecesi
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 Giriş Tarihi: 09.02.2019

21. hafta maçında sahasında konuk ettiği 'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 21. haftasında , Vodafone Park'ta 'u ağırladı.

Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yeyınlanan mücadelede Mete Kalkavan düdük çaldı.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 40. ve 62. dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş puanını 36'ya yükseltirken, 12. sıradaki Bursaspor 21 puanda kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Bursaspor ise 16 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.

Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa'ya aynı şekilde karşılık verdi.

Tribünlerde Japonya bayrağı dikkati çekerken, Kagawa'yı takip etmek için 10 Japon gazeteci akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Kagawa'yı izlemek için Japon taraftarlar da stattaki yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Japon futbolcunun resminin yer aldığı ve isminin yazılı olduğu bir pankart açtı.

TRİBÜNLERDEN BURAK YILMAZ'A DESTEK

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz ile tribünler arasındaki gerginlik sona erdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında tribünlerin bir kısmının desteklediği bir kısmının ise protesto ettiği tecrübeli oyuncunun tribünlere çağrılmasında bu sefer protesto yaşanmaması dikkati çekti.

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BURSASPOR TARAFTARI YOK

Bursasporlu taraftarlar, İstanbul'daki karşılaşmada takımlarını destekleyemedi.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararınca karşılaşmaya yeşil-beyazlı taraftarlar alınmazken, sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan mücadeleyi de Beşiktaşlı taraftarlar tribünden izleyememişti.

Bursasporlu taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde Beşiktaşlı taraftarlar bulunurken karşılaşmayı yaklaşık 35 bin futbolsever izledi.

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BURSASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçına göre tek değişikliğe gitti.

Aybaba, sakatlığı bulunan Tunay Torun'un yerine Henri Saivet'e görev verdi.

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