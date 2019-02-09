09 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş - Bursaspor maçından kareler!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Bursaspor'u ağırladı. Kartal, sahadan Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 galip ayrıldı ve puanını 36'ya çıkardı. İşte Beşiktaş - Bursaspor maçından kareler...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 21:14
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Beşiktaş - Bursaspor maçından kareler!
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Beşiktaş - Bursaspor maçından kareler!
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Beşiktaş - Bursaspor maçından kareler!
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Beşiktaş - Bursaspor maçından kareler!
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Beşiktaş - Bursaspor maçından kareler!
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