09 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Burak Yılmaz performansı ile sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atan Burak Yılmaz performansı ile sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 20:57
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Burak Yılmaz performansı ile sosyal medyayı salladı
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Burak Yılmaz performansı ile sosyal medyayı salladı
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Burak Yılmaz performansı ile sosyal medyayı salladı
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Burak Yılmaz performansı ile sosyal medyayı salladı
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Burak Yılmaz performansı ile sosyal medyayı salladı
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