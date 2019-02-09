09 Şubat 2019, Cumartesi
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Burak Yılmaz performansı ile sosyal medyayı salladı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atan Burak Yılmaz performansı ile sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 09.02.2019 20:57
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