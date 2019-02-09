09 Şubat 2019, Cumartesi

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Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılıp Milli Takım'a gideceği yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 18:50
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Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ayrılık iddiaları konusunda açıklama yaptı.

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Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Güneş şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımın başına geçeceği yönündeki iddialar sorulan Güneş, "Benim bilgim yok şu anda. Sosyal medyaya katılmıyorum.

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Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Sosyal medyadan bana yansıyan bir çok şey var ama ilgilenmiyorum. Dalgalar nereye gider bilmiyorum.

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Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyordu. Şu anda tek konsantre olduğum şey Bursaspor maçı.

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Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Diğer şeyleri maçtan sonra konuşuruz"

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