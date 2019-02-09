09 Şubat 2019, Cumartesi
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Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
Barış Şimşek, VAR Koordinatörü oldu
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Barış Şimşek'in Süper Lig hakemliğini bıraktığını ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildiğini açıkladı.
Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak."
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