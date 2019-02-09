09 Şubat 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Barış Şimşek, VAR Koordinatörü oldu

TFF'den flaş VAR kararı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 09.02.2019

(), hakem 'in hakemliğini bıraktığını ve (MHK) VAR Koordinatörlüğü ve görevlerine getirildiğini açıkladı.

, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

'den yapılan açıklama şu şekilde: " hakemliğini bırakan Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü ve görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak."

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