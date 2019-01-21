MAÇ SONUCU | Bursaspor 1-1 Fenerbahçe | MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe'nin golünü 20.dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

MAÇTAN NOTLAR

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan karşılaşmada kendilerine ayrılan bölümleri büyük oranda dolduran taraftarlar, takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

Bursasporlu taraftarlar, maç öncesinde tribün koltuklarına bırakılan Türk bayraklarını dalgalandırdı.

Taraftarlar, ''Teksas tribünü'' olarak adlandırılan güney kale arkasında koreografi yaparak, kartonlarla Türk bayrağı oluşturdu. Bu koreografi, her iki takım taraftarlarından alkış aldı.

FENERBAHÇE İLE BURSASPOR LİGDE 100. KEZ KARŞILAŞTI

Bursaspor ve Fenerbahçe, Türk futbolunun en üst liginde 100. kez karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren başlayan rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 99 maçtan 51'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin ligde attığı 153 gole, Bursaspor 78 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

YANAL'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan maçın başlangıç kadrosunda 6 değişiklik yaparak takımını Bursaspor önünde sahaya sürdü.

Ümraniyespor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden kart cezalıları Eljif Elmas ile İslam Slimani'nin yanı sıra, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Mathieu Valbuena ve Benzia bu maçta tercih edilmezken, yerlerine Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Andre Ayew şans buldu.

Sarı-lacivertliler sahaya, Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew ve Roberto Soldado 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de Berke Özer, İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Frey, Valbuena, Neustaedter, Benzia ve Abdulcebrail Akbulut yedekler arasında yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci maç kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertlilerin Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar de Fenerbahçe formasıyla Spor Toto Süper Ligdeki ilk maçına Bursaspor önünde çıktı.

BURSASPOR CEPHESİ

Bursaspor'da ilk yarının son 2 maçında forma giyemeyen Ertuğrul Ersoy, Fenerbahçe karşısında sahada kaptan olarak yer aldı.

Teknik direktör Samet Aybaba, Muhammed Şengezer, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Latovlevici, Saivet ve Umut Nayir 11'ini sahaya sürdü.

Bursaspor'da Okan Kocuk, Vergini, Lima, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Emre Ünver, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Sakho ve Burak Kapacak yedek kulübesinde şans bekledi.