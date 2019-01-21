Soldadodan muhteşem rövaşata! İşte o anlar!

Soldado'dan muhteşem rövaşata! İşte o anlar!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Soldado, Bursaspor ağlarına harika bir gol attı. Sevinç esnasında tribünlerden atılan madde Skrtel'in kafasına isabet etti. İşte o golün ve sonrasında yaşanan sevincin görüntüleri...

Giriş Tarihi: 21.01.2019 22:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





