21 Ocak 2019, Pazartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Fırat Aydınus 24 saat arayla tekrar VAR'da

Fırat Aydınus 24 saat arayla tekrar VARda
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

'in 18. haftasında 'nın bu akşam sahasında ile oynayacağı maçın VAR hakemi oldu. Aydınus, dün akşam oynan -Medipol müsabakasının da Video Yardımcı Hakem'iydi.

Spor Toto 'in 18. haftasında , bu akşam evinde ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Kasımpaşa Stadı'nda oynanacak müsabakanın VAR hakemi de Fırat Aydınyus oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da yer alacak.

Kasımpaşa-Rizespor mücadelesinin VAR'ı , dün akşam 'un evinde Medipol 'e 4-2 kaybettiği maçta da aynı görevde bulunmuştu.

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