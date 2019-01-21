23 Ocak 2019, Çarşamba

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Fenerbahçeli taraftarlardan Cüneyt Çakır'a büyük tepki!

Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor bulduğu golün öncesinde Valbuena'ya faul yapıldığı gerekçesiyle maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 21.01.2019 23:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 23:19
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Fenerbahçeli taraftarlardan Cüneyt Çakıra büyük tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Cüneyt Çakıra büyük tepki!

Mücadele, 20. dakikada Roberto Soldado ve 89. dakikada Aytaç Kara'nın attığı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Cüneyt Çakıra büyük tepki!

Bursaspor'un Aytaç Kara ile bulduğu golün öncesinde ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Cüneyt Çakıra büyük tepki!

Fenerbahçeli futbolcular, Bursaspor'un bulduğu golün öncesinde Valbuena'ya faul yapıldığı itirazında bulundu.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Cüneyt Çakıra büyük tepki!

Pozisyonu VAR'da inceleyen Cüneyt Çakır kararını değiştirmedi ve gol kararı verdi.

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