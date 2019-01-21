23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Soldado rövaşatayla attı sosyal medya yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran bir pozisyon vardı...

Giriş Tarihi: 21.01.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 21:36
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Soldado rövaşatayla attı sosyal medya yıkıldı!
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Soldado rövaşatayla attı sosyal medya yıkıldı!
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Soldado rövaşatayla attı sosyal medya yıkıldı!
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Soldado rövaşatayla attı sosyal medya yıkıldı!
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Soldado rövaşatayla attı sosyal medya yıkıldı!
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