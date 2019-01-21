23 Ocak 2019, Çarşamba
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Soldado rövaşatayla attı sosyal medya yıkıldı!
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran bir pozisyon vardı...
Giriş Tarihi: 21.01.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 21:36
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