20 Ocak 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bursaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 20.01.2019

'in 18. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bursaspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'in 18. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da 'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.

Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Bursaspor - Fenerbahçe maçı 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

YANAL YÖNETİMİNDE 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Teknik direktör yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Bursaspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İslam Slimani de zorlu deplasmanda yer almayacak.

Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan , , ve Oğuz Kağan Güçtekin de karşılaşmada boy gösteremeyecek.

Fenerbahçe'de , , ve Yassine Benzia sarı kart görmesi durumunda Evkur karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Bursaspor'u 2-1 yenmişti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
G.Sarayda Serdar için yapılan ayıptır yanlıştır "G.Saray'da Serdar için yapılan ayıptır yanlıştır"
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu!
Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör