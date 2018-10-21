    21 Ekim 2018, Pazar

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    Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Trabzonspor - BB Erzurumspor hangi kanalda, ne zaman?
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    'in 9. haftasında , 'nda Erzurumspor'u konuk ediyor. Trabzonspor- BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ve saat kaçta. Mücadele ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    'de oynadığı son iki maçını kazanan ancak 26 haftadır üç maç üst üste galip gelemeyen , yarın sahasında konuk edeceği karşısından 3 puanla ayrılarak hem uzun süren bu özlemine son vermek, hem de çıkışını sürdürmek istiyor.

    Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Ligde üstüste kazandığı ve Akhisarspor maçlarıyla bir anda zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, yarın evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Ligde 26 haftadır üst üste üç maç kazanamayan bordo-mavililer, bu maçta 3 puanla ayrılarak hem bu kötü seriye son vermeyi, hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Saat 20.00'de 'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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    KAZANAN 11 KORUNACAK
    Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden ile bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör 'ın, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ligde son oynanan ve 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

    ERZURUMSPOR İLE İLK KEZ
    Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce tarihlerinde ilk kez 2017-18 sezonunda 5'inci Tur aşamasında karşılaşmıştı ve bu mücadelelerde Trabzonspor deplasmanda oynanan maçı 4-0, evinde oynanan karşılaşmayı ise 5-1'lik skorlarla kazanmıştı.

    Trabzon'un gözü zirvede

    TRABZONSPOR'UN ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
    Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Amiri, Rodallega, Burak

    SAKAT: Kamil Ahmet, Mustafa

    CEZALI: Yok

    BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

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