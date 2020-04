Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama! "Maçlar iptal olmasaydı..."

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Maçlar iptal olmasaydı bütün takımlar darmadağın olacaktı." dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Şu anda Sivas'ta evde yalnız kaldığını ifade eden Rıza Çalımbay, "Sıkıcı olmuyor. Sabah saatlerinde yürüyüş, koşu yapıyoruz. Ayak tenisi oynuyoruz. Sabah saat 09.00'da gidiyorum zaten ve saat 11.30-12.00 gibi buraya geliyorum. Gelince bir kahvaltı yapıyoruz. Sonrasında öğlen arası oluyor. Onu da farklı değerlendiriyoruz. Film seyretmek, kitap okumak, İngilizce çalışmak gibi bazı şeyler yapıyoruz. Akşam oluyor zaten. 7'den sonra tekrar bir yürüyüşe çıkıyoruz. Ancak bu sefer tesislere gitmiyoruz. Kendi oturduğumuz yer biraz şehir dışı zaten. Sakin bir yer kimse olmuyor. Yardımcımla, Ayhan hoca ile birlikte 1 saat kadar yürüyoruz. Sonrasında da tekrardan eve geliyoruz" diye konuştu.

"BİZLER GİBİ TOPLUMA MAL OLMUŞ İNSANLARIN DİKKAT ETMESİ, HERKESE ÖRNEK OLMASI GEREKİYOR"

Zorunlu haller dışında dışarı çıkmadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Zaten bir kere onu yapmamamız gerekiyor. Her şeyden önce o çok önemli, ayak uydurmamız gerekiyor. Biz gibi topluma mal olmuş insanların daha da dikkat etmesi, herkese örnek olması gerekiyor. Ben kesinlikle evden çıkmıyorum. Ama bazen kulüple ilgili çok önemli bir toplantı oluyor, çıkıp gidiyoruz. Mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Orada da fazla durmayıp hemen geri geliyorum. Bir kez oldu zaten. Zaman zaman çok sıkılıyoruz, İstanbul'a gitmeyi çok düşündüm, çünkü çocuklarım hep oradalar. Ama yapacak bir şey yok. Herkesin olduğu yerde kendini çok iyi şekilde izole etmesi gerekiyor. Sağlık bakanlığımız olsun, profesörlerimiz olsun sürekli uyarıyorlar. Bizim de o uyarılara uymamız gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben bu ara takımla da aynı konuşmaları yapıyorum. Aynı şeyleri mesaj atıyoruz arkadaşlarımıza. Bu olay başladığında Cumhuriyet Üniversitesi'nin başhekimi Tamer Bey var, ondan rica ettim. Bir doktor arkadaşla geldiler, bize bütün her şeyi anlattılar. Orada bile 2 bölüm halinde, mesafeyi koruyarak yaptık. Dediğim gibi her şeyi hemen yaptık. Tesisleri kapattık. Tesislerdeki personel gelmiyor. Arkadaşlarımız sadece sahayı kullanıyor. Bireysel antrenmanları evlerinde yapıyorlar. Hepsini takip ediyoruz. 2 günde bir doktorumuz her raporu alıyor. Şu anda herkes uyumlu bir şekilde götürüyor. Herkes için önemli olan şey bir an önce bitmesi" şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR ŞU ANDA PSİKOLOJİK OLARAK YORGUN, BİTKİN VE TEDİRGİN"

Corona virüsü salgınının sona ermesinin ardından oyuncuları kalan maçlara hazırlamanın kolay olduğunu belirten Çalımbay, "Yarın bir gün sezonu açarsak diye tüm çalışmalarımızı yaptık. 2'li çalışmalar, 3'lü çalışmalar.. Böyle temaslı çalışmaları yaptırmadan arkadaşlarımızı hazırlamaya çalışacağız. Oyuncuları hazırlamak çok kolay. Önemli olan şu durumun bir an önce bitip, düzelmesi. Oyuncular şu anda psikolojik olarak yorgun, bitkin ve tedirgin. Önemli olan oyuncuları o yönde motive etmemiz" dedi.

"SÜRE BELLİ OLMADIĞI İÇİN FAZLA ÇALIŞMAK DA İYİ DEĞİL"

Liglerin başlama tarihinin belli olmaması sebebiyle çok fazla antrenman yapmanın da iyi olmayacağını vurgulayan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 15 günde de 20, 21 günde de oyuncularımızı hazırlanırız. Oynayacağımız zaten 8 tane maç. Yani onu da oynayabilirler, hiçbir sorun olacağını zannetmiyorum. Hiçbir oyuncu antrenman yapmadan durmuyordur. Evinde yapar, bahçesinde yapar ama mutlaka yapar yani. Çünkü biliyor ki önünde maçlar var. O maçlarda oynama olasılığı da var. Bu nedenle ona göre kendilerini hazır tutuyorlardır. Takımdaki arkadaşlarımın kimi 10'da, kimi 12'de kimi 3'te, 5'te geliyor. Sahada koşuyorlar. Bunu da kendileri yapıyorlar, biz hiç karışmıyoruz. Ondan sonra gidip 1 gün de evde kuvvet çalışıyorlar. Gayet iyi şekilde gidiyorlar. Ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Diğer takımlarda da öyle. Teknik direktör arkadaşlarımız, oyuncuları takip ediyorlardır. Mutlaka bir şeyler yapmalarını istiyorlardır. Süre belli olmadığı için fazla çalışmak da iyi değil. Süre uzadıkça bıkkınlık başlayabilir. Zaten çalışırken bile tedirginler. Antrenmana gelseler bile önce konuştukları şey, 'Ne olacak?' Onun için oyuncuları hazırlamanın teknik direktörler için sorun olduğunu zannetmiyorum. Bizler nasıl çalışacağımızı, çok iyi biliyoruz. Ekip olarak da bu işleri bilen arkadaşlardan kuruluyuz. Bir sorun olacağını zannetmiyorum"

"MİNİ BİR DÜNYA KUPASI, OLİMPİYAT GİBİ TEK ŞEHİRDE OYNANABİLİR"

Daha önce maçların Antalya'da tamamlanabileceğini söylediğini hatırlatan Rıza Çalımbay, şöyle konuştu;

"Bu iş biterse herkes rahatlayacak. Hemen maçlara gidelim diyecekler. Sonucu falan kimse düşünmeyecek. Maçlara gidelim bir an önce diyecekler. Ben maçları Antalya'da oynayalım diyerek bir fikir attım ortaya. Bütün takımların oraya gelmesini, Çarşamba-Pazar maç oynayarak ligi bitirmesini söyledim. Burada çok güzel sahalar var. Atmosfer çok iyi, hava sıcak. Yani her şey var. Orada mini bir Dünya Kupası gibi, Olimpiyat gibi orada bitirmek... Zaten böyle bir şeye karar verilirse benim düşüncem o. Başkanımıza söyledim. Kulüpler Birliği'nde konuşmasını rica ettim. Böyle bir şey olursa biz zaten 15 gün önceden oraya gidip hazırlığımızı yapacağız. Orada çift antrenman yaparak rahatlıkla hazırlanabilirsin. Önemli olan bu ortamın bitmesi veya çok azalması ki rahat bir şekilde bunlar oynansın. Orada oynanan maçların kesinlikle seyircisiz oynanması gerekiyor ki kimse bir avantaj sağlamasın. Normal olsa deplasmana gidip geleceksiniz. Orada tarafsız bir sahada oynuyorsunuz. Bu herkes için eşitlik oluyor o zaman. Taraftar da olmasa daha da eşitlik oluyor. Hakem arkadaşlarımız bir otele, diğer görevliler bir otele, bütün takımlar teker teker bir otellere... Orası futbol açısından zengin bir yer. Dünyanın da en iyi kamp yapılacak yerlerinden bir tanesi. Ben öyle uygun gördüm. Böyle bir şey olursa 15 gün önceden oraya gidilir, kampa girilir. Oteline gidip gelir çalışırsın ve maçlara hazır bir duruma gelirsin."

"ISAAC COFIE, İTALYA'YA GİTMEK İSTEDİ"

Yaşanan olaylar sonrasında orta saha oyuncusu Isaac Cofie'nin İtalya'ya ailesinin yanına gitmek istediğini ancak gitmemesi yönünde oyuncuyu ikna ettiklerini belirten Çalımbay, "Isaac, İtalya'ya gitmek istedi, haklıdır. Çocukları, eşi oradalar. Ancak biz izin vermedik. İzin vermedik derken şöyle, onu ikna ettik. Oranın riskli bir yer olduğunu. Geldiği zaman hem onun hem de çocuklarının izole edileceğini, karantinada kalacaklarını söyledik. Belki ülkesi kabul etmeyecek, ülkesinde karantinada kalacak. Buraya gelecek burada kalacak. Yani karmakarışık bir şey. Biz onlar orada güvendeler mi dedik. Tamam sen de burada güvendesin, kal birazcık, sabret. Hepimiz sabrediyoruz. Her gün geliyor, düzenli şekilde antrenmanını yapıyor. Takımımızın yüzde 90'ı burada. İzmir'de, İstanbul'da olan var. Ailelerinin yanına daha önceden giden arkadaşlarımız var. Ancak bizim gönderdiğimiz şeylere ayak uyduruyorlar. Evden çıkmamaları gerekiyor. Antrenman yapıyorlarsa evde yapacak ya da geniş, güzel bir alan, sakin, sessiz bir yer varsa kimseyle görüşmeden antrenmanlarını yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"1 AYDA BİLE LİGİ BİTİREBİLİRSİN"

Mayıs'ın ilk haftasında yapılacak federasyon toplantısından çıkacak kararı görmek gerektiğini, daha sonra bir şeyler yapılabileceğini söyleyen Çalımbay, "Gidişata bakmak lazım. O yüzden federasyonumuz tam karar veremedi. Mayıs'ın ilk haftasına attılar olayı. Yapılacak toplantıya bağlı dediler. O yüzden her şeyden önce bizim o toplantıyı beklememiz gerekiyor. Oradan çıkacak karar çok önemli. Mayıs dediler ama belki de Haziran'a atılacak. Bana göre bu iş Temmuz ayında başlasa bile Temmuz ayında bitirebilirsin. Ağustos ya da Eylül de önümüzdeki yılın ligini başlatabilirsin. Bunlar sorun değil. Play-off yapabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Bana göre önemli olan şey bu durumun bir an önce bitmesi. Onun dışında hiçbir şey hallolmayacak gibi değil. Bir kere her şeyden önce UEFA kabul etmiyor. Belçika tescil ettirdi, onlara ceza verdiler. Bu maçların oynanması için ne gerekiyorsa yapılacak. Ama önce insan sağlığı, kafa olarak futbolcunun hazır olması. Onları ayarlayıp, bu olaylar da bittikten sonra 1 ayda bile ligi bitirebilirsin. Hiçbir sorun olmaz yani" şeklinde konuştu.

"MAÇLAR İPTAL OLMASAYDI BÜTÜN TAKIMLAR DARMADAĞIN OLACAKTI"

Takımının bu sezon en kötü oyununu seyircisiz oynanan Antalyaspor maçında ortaya koyduğunu, çünkü futbolcularının kafasında maç oynamak olmadığına dikkat çeken Çalımbay," Ben ligler oynansın demiyorum. Olaylar biterse oynansın diyorum. Ben mesela Antalya'yı söylüyorum. Bitsin ki diğer lig başlasın. Ama bunların olması için önce olayların bitmesi gerekiyor. Maçlar seyircisiz oynanacak dendiğinde en son maçı biz oynadık Antalya'da. İnanın benim takımım ilk defa bu kadar kötü oynadı. Çünkü kafalarında maç yoktu. Kesinlikle maç yoktu. Öyle bir maç oynadık ki arkadaşlarımız bitsin de gidelim, bir an önce evimize kavuşalım... Tesadüf biz gece gelemedik Sivas'a. 1 gün daha kaldık Antalya'da. Herkes tedirgin, panik içerisinde ne yapacağını bilmiyor. Uçağa bile binmek istemiyorlar. Özel uçak tuttuk ve öteki gün geldik yani. Ondan sonra geldik, maçlar iptal oldu. Maçlar iptal olmasaydı bana göre bütün takımlar darmadağın olacaktı. Kafalarda maç olmayacaktı. Her şeyden önce oyuncuların rahat olması, güzel bir mücadele vermelerini düşünüyorsak olayların bitmesini beklemek gerekiyor ki ona göre hareket edelim. Hadi şöyle oynayalım, böyle oynayalım en son şey yani" diye konuştu.

"KENDİ MAÇLARIMIZI ALIRSAK BÜYÜK AVANTAJIMIZ VAR"

Kalan 8 haftada üst sıralardaki rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı maçların olduğunu dile getiren Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bizim kalan 8 maçta avantajımız çok. Kendi maçlarımızı alırsak çok büyük avantajımız var. Neden derseniz; bizim üstümüzdeki takımlar hep birbirleriyle oynuyor. Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile karşılaşacak. Trabzonspor da Göztepe ile oynayıp, ardından Alanya'ya gidecek. 2 tane deplasmanı var. Hepsinin birbirleriyle maçları var. Başakşehir'in de öyle. Biz kendi maçlarımıza bakacağız. İyi şekilde bitirirsek kesinlikle ligi çok çok iyi bir yerde tamamlayacağız."

"İNDİRİM YAPILMASI LAZIMSA HERKESİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR"

Bazı teknik direktör ve oyuncuların hak ettiklerinden fazla para aldığı söylemlerine katılmadığını dile getiren Çalımbay, "Ben ona hiç katılmıyorum. Falcao'nun aldığı paraya bakın. Belki biz o paralara takımı yapıyoruz. Sivasspor'un bütçesini yapıyorsun. Diğer takımlarda da var. Fenerbahçe de, Trabzonspor da var. Mesela Trabzonspor anormal transferler yaptı. Ben Trabzonspor'da çalışırken 1 tane oyuncu alabildim. O da Novak. Bir oyuncum gitti, bir tek onu alabildik. Başka oyuncu alamadık. Şimdi bir çok transfer yapıyor. Neden, çünkü şampiyonluk iddiası var. Sezon başında da yaptılar, devre arasında da yaptılar. Galatasaray da, Fenerbahçe de, Beşiktaş da herkes yaptı. Bu transferler zaten yüksek rakamlar. Diğerlerine baktığınız zaman buradaki oyuncuların, teknik direktörlerin aldıkları paralar yüksek değil. Bir kere kulüplerin yaşaması gerekiyor. Durumlardan dolayı biz de Avrupa'yı takip ediyoruz. Tabii ki düşülmesi, indirim yapılması gerekiyorsa hepimize ne düşüyorsa herkesin onu yapması gerekiyor. Genelde futbolcu arkadaşlarımızın menajerleri konuşuyor. Özellikle 4 büyüklerde çok büyük maliyeti olan oyuncular var. Onlara tabii ki indirmelerini söyleyecekler. Bu da gayet normal. Çünkü kulüpler çok büyük zarar edecekler. Zaten onu yapmazlarsa kulüplerin çoğu büyük sıkıntılar yaşar" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYONUN, TEKNİK DİREKTÖRLERİN FİKİRLERİNİ DE ALMASI GEREKİYOR"

Şu anda transfer, futbol, maç gibi konuları bir kenara bırakmak gerektiğini ifade eden Çalımbay, şöyle konuştu:

"Nasıl başlayacak. O oyuncu para alacak mı? Bunların hepsini alıp, bir kenara atacaksınız. Çünkü; önce her şeyin güzel olması gerekiyor ki ondan sonra onları getirelim ortaya. Sonrasında tartışalım, konuşalım. Ancak ben şöyle bir şey isterim. Federasyon da uygun görürse, teknik direktörlerin de fikirlerini almaları gerekiyor. Hem transferle hem de maçların başlamasıyla ilgili teknik direktörlerinde fikirlerini alıp, ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Ancak şu anda öyle bir konuma geldi ki. Bu işleri yapacak, bizim yönümüzü çizecek, bizlerim maçlara başlamamızı sağlayacak olan Sağlık Bakanlığımız. Onların verecekleri kararlara bizim uymamız gerekiyor. Şu andaki tek lider Sağlık Bakanlığı. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor."

"UĞRAŞ VEREN SAĞLIKÇI ARKADAŞLARIMIZA, BÜYÜKLERİMİZE YARDIMCI OLMAMIZ LAZIM"

Günlerin sıkıcı olduğunu ancak evden çıkmadan bunlara çözüm bulunması gerektiğini altını çizen Rıza Çalımbay, sözlerin şöyle noktaladı:

"Hakikaten zor bir süreç ama buna ayak uydurmamız gerekiyor. Mesafe, temastan kaçınma, elleri yıkamak en önemli şeylerden birisi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar sıkıcı günler. Böyle günlerde evinizde ailenizle kader birliği yapmanız gerekiyor. Evden çıkmadan hareket etmek gerekiyor, başka şeyler bulmak gerekiyor. Sağlık bakanlığımızın, doktorlarımızın, profesörlerimizin söyledikleri şeylere harfi harfine uymamız, onların işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Özellikle İstanbul'da, televizyonlarda görüyoruz. İnanılmaz şeyler oluyor. İnşallah bundan sonra olmayacağını düşünüyorum. Bizim her şeyden önce uğraş veren sağlıkçı arkadaşlarımıza, büyüklerimize yardımcı olmamız lazım. En önemli şey bu."

