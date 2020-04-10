Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Galatasaray...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen corona virüsü, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Çeşitli branşlarda birçok spor organizasyonu askıya alınırken, corona virüsü nedeniyle ülkemizde de Süper Lig süresiz bir şekilde ertelenirken, lige 26. haftanın ardından ara verilmiş oldu. Bu sezon şampiyonun nasıl belirleneceği, liglerin ne zaman tekrar başlayacağı ve şampiyonluk kupasına kimin ulaşacağı belirsizliğini korurken Euro Club Index adlı site Süper Lig'i de analiz ederek 2020-2021 sezonunda şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı.