11 Nisan 2020, Cumartesi

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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan flaş açıklama! "Emre ve Mert Hakan'ın kafalarını karıştıranlar var"

Flaş açıklama! Emre ve Mert Hakan'ın kafalarını karıştıranlar var
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Demir Grup Başkanı , hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, bu sezon gösterdikleri perfromansla dikkatleri üzerlerine çeken ve Yandaş için, "Kafalarını karıştıranlar var" ifadelerini kullandı.

'da Başkan , sosyal medyadan yaptığı açıklamada transferle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Teknik direktör ile yola devam etmek istediklerini belirten Otyakmaz, İstanbul takımlarıyla isimleri anılan Yandaş ve hakkında da konuştu.

"RIZA HOCAMIZ DEVAM EDECEK"

"Rıza hocamız olağanüstü bir gelişme olmaz ise seneye bizimle devam edecek. biz öyle düşünüyoruz. Hocamız çocukken taraftarı olduğu sorunsuz ve iyi yönetilen bir kulübün başında. Erdoğan Yeşilyurt ile devam etmek istiyoruz.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando konusunda ise hocamız isterse kalması için gerekeni yaparız."

Sivasspor'un gol yükünü onlar çekiyor

"GEREKİRSE TRT İLE DEVAM EDERİZ"

"Yayıncı kuruluşun ödeme yapamayacağı söylentisi kulağımıza geliyor. Her fırsatta bu tür oyunlara girmesi yayıncı kuruluş ailesine yakışmıyor. Kulüpler olarak gerekirse ile yolumuza devam ederiz."

"KAFALARINI KARIŞTIRANLAR VAR"

"Emre ve Mert Hakan takımda kalmak isterse sözleşmemiz hazır. Henüz cevap vermediler. Kafalarını karıştıranlar var."

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