14 Nisan 2020, Salı

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Sivasspor’un en çok kart gören ismi Isaac Cofie

Sivasspor'da en çok kart gören isim açıklandı!
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

'de 26 hafta geride bırakılırken 49 puanla 4. sırada bulunan Demir Grup 'da en çok kart gören isim Ganalı futbolcusu oldu.

Demir Grup 'un Ganalı futbolcusu , 'in 26 haftalık bölümünde ve 'nda 2 kırmızı, 3 görerek takımının en hırçın oyuncusu oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 26 haftalık bölümünde ve Türkiye Kupası'nda Sivasspor'un en hırçın futbolcusu orta sahada görev alan Isaac Cofie oldu. Cofie, ligde ve kupada gördüğü 2 kırmızı ve 3 sarı kartla kırmızı-beyazlı takımın en agresif oyuncusu olarak dikkat çekti. 1 kez de asist yapma başarısı gösteren Ganalı futbolcu, 11 defa da ilk 11'de maça başladı.

EN FAZLA SARI KARTI FATİH VE ERDOĞAN GÖRDÜ

Sivasspor'da forma giydiği 24 karşılaşmada 9 sarı kart gören ile 27 maçta 8 defa sarı kart ile cezalandırılan Erdoğan Yeşilyurt, takımda en fazla sararan oyuncular oldu.

17 FUTBOLCU KART GÖRDÜ

Yiğidolar'da geride kalan 26 haftalık periyotta 17 futbolcu kart gördü. Kırmızı-beyazlı oyuncular, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki maçlarda 4 kez kırmızı ve 79 defa da sarı karta maruz kaldı.

HİÇ KART GÖRMEDİLER

Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, defanstan Volkan Eğri, Barış Yardımcı, Samba Camara, orta sahadan Armin Djerlek, Claudemir ve forvetten ise 26 hafta boyunca hiç kart görmedi.

İşte Sivasspor'da kart gören oyuncular:

- Isaac Cofie (2 kırmızı, 3 sarı)
- Fatih Aksoy (9 sarı)
- Erdoğan Yeşilyurt (8 sarı)
- Uğur Çiftçi (7 sarı)
- Marcelo Goiano (7 sarı)
- Mert Hakan Yandaş (7 sarı)
- (7 sarı)
- Emre Kılınç (7 sarı)
- Mustapha Yatabare (5 sarı)
- Fernando (4 sarı)
- Mamadou Samassa (3 sarı)
- Aaron Appindangoye (3 sarı)
- Caner Osmanpaşa (2 sarı)
- Paul Papp (2 sarı)
- (2 sarı)
- (2 sarı)
- Petar Skuletic (1 sarı)

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