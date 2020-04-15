Mert Hakan Yandaş: Futbol oynamayı özledim

Demir Grup Sivasspor'un başarılı isimlerinden Mert Hakan Yandaş, kulübün resmi İnstagram hesabının canlı yayın konuğu oldu. Mert Hakan Yandaş, taraftarların sorularını yanıtladı. Corona virüsü nedeniyle karantinada olan yıldız futbolcu futbol oynamayı çok özeldiğini söyledi.

Mert Hakan Yandaş, "Gerçekten zor bir süreç bizim için. Sürekli kamplarda hareketli bir hayatımız var. Bu sürece alışmak bizim için zor. Toparlayıp eski günlerimize dönmek istiyoruz. Ne olacak bilmiyoruz ama en kısa zamanda bu süreci atlatırız." dedi.

"FUTBOL OYNAMAYI ÖZLEDİM"

Yaklaşık 1 aydır evde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Gerçekten zor bir süreç bizim için. Sürekli kamplarda hareketli bir hayatımız var. Bu sürece alışmak bizim için zor. Toparlayıp eski günlerimize dönmek istiyoruz. Ne olacak bilmiyoruz ama en kısa zamanda bu süreci atlatırız. Hayatımda hırs, adrenalin eksik olduğu zaman yarım hissediyorum kendimi. Futbol oynamayı özledim. Bazen kendimi tutamayıp bir kaç kişiyi arayıp maç yapmak geçiyor içimden. Ben 9 yaşında futbola başladım. 25 yaşıma kadar topun peşine koştum. Bu oyunla hayata tutundum. Kendimi boşlukta hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda hayatıma kavuşurum." dedi.

"KEŞKE BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLMASAYDIK"

Hırslı bir sezon geçirdiğimizi belirten Mert Hakan, "Bence kötü bir süreç araya girdi. Bütün mutluluk, istek, hırs, sonuç her şey elimizden alındı. Keşke böyle bir şeye şahit olmasaydık dünya ve Türkiye olarak. Elbet ligler başlayacak ama bu yüzde 90 seyircisiz olacak. Seyirci olmadan da futbolun hiçbir keyfi yok. Bu süreçte bunu anladık. Döndüğümüzde herkes bu sürecin biran önce bitmesini düşünüyoruz. Bu süreçte iyi adapte olan şanslı olacak ama bana göre şu anda her şey yarım kalmış gibi gözüküyor." diye konuştu.

"SEZON BAŞINDA İYİ Kİ RIZA HOCA İLE BAŞLAMIŞIZ"

Futbolda hiçbir zaman kendisine olan inancını kaybetmediğini söyleyen Mert Hakan, "Sezon başında tatil yapmadım. Kendimi adapte edip bu senenin olmazsa olmaz olacağını biliyordum. Kendime inanıyordum. Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle hiçbir zaman kendime olan inancımı bitirmedim. Çok çalışında Rabbim de yardım ediyor. Ben de bu sene onu başardım. Hocamızın da bunda çok büyük emeği var. Sezona iyi ki Rıza Hocayla başlamışız ve iyi ki bende ayrılmamışım. Kampta da birden büyük bir sinerji yakalandı. Birlikte iyi işler yapmaya başladık. Sezon başında Bolu kampında herkes birbiriyle kaynaştı ve çok güzel bir aile ortamı oluştu. Daha sonra sezon başladığında herkesin taktirini toplayan bir takım oluştu. Ben Türkiye'de futbolun duygularla oynandığına inanıyorum. Biz her şeyimizi veriyoruz ve kapasitemizin üzerinde oynuyoruz. Bu birbirini sevmek ve aile olmaktan geliyor. Çok iyi durumdayız. Son oynadığımız Fraport TAV Antalyaspor maçında bir kaza yaşadık ama ligdeki en şanslı takım biziz. Ben tamamen duygularımla oynuyorum. Duygumu kaybettiğim zaman ben diye bir şey olmayacağını biliyorum. Saha içindeki eksiklerimi de gidermeye çalışıyorum. İnşallah daha iyi bir Mert Hakan görürüz." dedi.

19. haftada iç sahada oynadığımız ve 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçına çok üzüldüğünü kaydeden Mert Hakan, 7. haftada 3-1 kazandığımız Ankaragücü maçında ise gösterdiğimiz performansla takım olduğumuzu tüm Türkiye'ye gösterdiğimizi söyledi.

Mert Hakan, ligin 7. haftasında 4-1 kazandığımız Hes Kablo Kayserispor maçında taraftarlarımızın mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu belirterek bu maçı taraftarımız için kazandığımızı söyledi.

Kariyerinde 3-4 kez ciddi sakatlık yaşadığını söyleyen Mert Hakan, tüm sakatlıklardan daha güçlü döndüğünü belirterek, genç futbolculardan çok çalışmasını istedi.

Futbolda örnek aldığı isimlerden bahseden Mert Hakan, "Futbol izlemeyi seven bir insanım. Örnek aldığı isim olarak, Andres Iniesta, Mesut Özil, Andrea Pirlo, gibi futbolculardan umarım bir şeyler kaparım. Felsefe olarak da hayallerimi yüksek tutup çok çalışıp hayallerime kavuşmayı istiyorum. Liglerde en beğendiğim defans oyuncuları; Caner Osmanpaşa, Vida ve Marcao. Ligimizde çok iyi oyuncular var. Takımda en iyi anlaştığım isim Emre Kılınç. Kardeş gibiyiz. Çok sevdiğim düzgün bir insan." şeklinde konuştu

"SİVAS BU SENE İNANILMAZ UYANDI"

Taraftarlara seslenen Mert Hakan, "İnşallah döndüğümüzde onlarla buluşuruz. Bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemesinler. Bizde kaybettiğimiz zaman onlar kadar üzülüyoruz. Bizler kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda puan durumuna bakıp bulunduğumuz konumun keyfini çıkarsınlar. Her zaman bizim arkamızda olsunlar. Taraftarımızın en çok etkilendiğim koreografilerin hepsi çok iyiydi. Sivas bu sene inanılmaz uyandı. Deplasmanda ve içeride sonuç ne olursa olsun bizi destekliyorlar. Benim Sivasspor'da 3'üncü sezonum. Bu sezon kadar coşkulu sezon geçirmedim. Sivas'ta bundan sonraki büyüyecek herkes Sivassporlu olacağına inanıyorum. Bunda Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başlatmış olduğu 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesinin çok büyük katkısı oldu. " ifadelerini kullandı.

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