UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayern Münih sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Real Madrid maçı 30 Nisan Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.