UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Yarı final rövanşında Real Madrid sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Barnabeu Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Szymon Marciniak düdük çaldı.
Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Real Madrid, üst üste bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak finale yükseldi.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 88 ve 90+1. dakikada Joselu kaydetti. Bayern Münih'in tek golü Alphonso Davies'ten geldi.
Eflatun-beyazlılar, Wembley'de oynanacak finalde Alman ekibi Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak.