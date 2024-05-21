21 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Mayıs Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,19 (Alış) - 32,20 (Satış)
EURO: 34,95 (Alış) - 35,03 (Satış)
STERLİN: 40,68 (Alış) - 40,88 (Satış)
1 DOLAR = 32,20 TL
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👉21 Mayıs Salı 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.500,61
Gram altın satış: 2.500,94
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.057,00
Çeyrek altın satış: 4.111,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.139,00
Yarım altın satış: 8.222,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.202,00
Tam altın satış: 16.368,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.636,00
Cumhuriyet altını satış: 16.887,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.651,00
Ata altın satış: 16.795,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Mayıs Salı günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.