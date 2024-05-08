Tarih Bayern Münih için tekerrür etti! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük şanssızlık sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih deplasmanda Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın son anlarına 1-0 önde giren Alman devi, 88 ve 90+1. dakikada Joselu'nun golleriyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Devler Ligi'nde alınan bu sonuç akıllara 1999 yılında Camp Nou'da oynanan Manchester United - Bayern Münih finalini getirdi. Tarih tekerrür etti ve Bayern Münih o maçta da son anlara 1-0 üstün girmesine karşın üst üste yediği gollerle kupayı kaybetti.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2024- 00:27