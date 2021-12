Dortmund Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın: "Şapkamızı önümüze koyup..."

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Dortmund'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Üzgünüz. Kötü bir Şampiyonlar Ligi periyodu oldu. Bugün için çok söylenecek bir şey yok. 11’e 11 zor, 11’e 10 çok daha zor oldu. Hafta sonu için bazı oyuncuları dinlendirdik, bazı oyuncuları 3 gün arayla oynatmak istemedik. Kendi şapkamızı önümüze koyup, kendimizi test edeceğimiz bir süreç yaşadık bu periyotta." dedi.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Dortmund'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.



İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:



Üzgünüz. Kötü bir Şampiyonlar Ligi periyodu oldu. Bugün için çok söylenecek bir şey yok. 11'e 11 zor, 11'e 10 çok daha zor oldu. Hafta sonu için bazı oyuncuları dinlendirdik, bazı oyuncuları 3 gün arayla oynatmak istemedik. Kendi şapkamızı önümüze koyup, kendimizi test edeceğimiz bir süreç yaşadık bu periyotta.



BASIN TOPLANTISI



"Çok iyi takımlarla oynadık, 10 kişi kaldıktan sonra işler daha da zorlaştı. Basit hatalar yaptık ve basit goller yedik. İlk yarıda kolay mağlup olacağımız bir oyun yoktu. Ancak basit hatalar bu tip turnuvalarda cezalandırılır. İstemediğimiz şekilde bitirdik. Futbolda her şey insanın başına gelebiliyor. Bazen işler zorlaşıyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi bizi psikolojik olarak etkiledi. İnşallah toparlanırız diye düşünüyorum."



İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?



Sezon başında bunların olacağını söyleseler, inanmazdık. Geçen sene çok zordu ama oyuncular harika işler yaptı. Kadromuzu güçlendirdik ama kağıt üstündeki şeyler, sahaya bazen yansımıyor. Sonuçlar, vücut dili ve motivasyon olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Sorumlusu benim. Bu süreç camiaya zarar vermemeli. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı kalmadı. Bizim açımızdan da iyi gitmiyor. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. İyi yerlerde olmak ve kupalar kazanmak isterdik. Şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah toparlarız.



ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK ZOR



"Sanırım birkaç sene Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamayacağız. Çok zor bir organizasyon, kura çekildiğinde de bunu söyledim. Konuşulacak çok şey var. Ancak şu an bunları konuşmak doğru olmaz. İşler kötü giderken bahane üretmek benim tarzım değil. Sorumluluk bana ait. İnşallah en kısa sürede toparlanır."

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ