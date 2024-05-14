İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Rayo Vallecano sahasında Granada'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rayo Vallecano - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - Granada maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Rayo Vallecano ile Granada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Granada vmaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Granada maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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