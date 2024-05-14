İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla sahasında Cadiz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sevilla - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Cadiz vmaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Cadiz maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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