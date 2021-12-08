BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın istifa edecek mi? "Sorumlusu benim"

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Borussia Dortmund karşısına çıktı ve maçı 5-0 kaybetti. Maç sonunda basın toplantısına çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın'a istifa edip etmeyeceği soruldu. Yalçın, "Kağıdın üstüne yazdığınız şeyler bazen sahaya aynsımayabiliyor. Kötü oynuyoruzs. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Tabi bunun sorumlusu benim. Tek düşündüğümüz Beşiktaş camiası. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı olmadı ve bizim için de sağlıklı gitmiyor. İnşallah en kısa sürede toparlarız." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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