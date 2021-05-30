30 Mayıs 2021, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City 0 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Thomas Tuchel'in öğrencileri, İngiltere Premier Lig'i domine eden Manchester City ile karşılaştı. Chelsea, Kai Havertz'in 42. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanarak, 2011/12 sezonunun ardından bu kupayı yeniden müzesine götürdü. İşte detaylar... | Manchester City - Chelsea maç özeti

Manchester City 0 - 1 Chelsea MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Şampiyonlar Ligi finali
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

'nde ipi göğüsleyen takım belli oldu. Normal şartlarda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılması gereken final mücadelesi corona virüsü salgını sebebiyle Portekiz'in Dragao Stadı'nda oynandı. , 'i yenerek Devler Ligi'nin kazananı oldu.

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Manchester City 0 - 1 Chelsea MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

İki takımın da tempolu başladığı mücadelede ilk tehlike 8. dakikada yaşandı. kalecisi Ederson'un uzun pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Raheem Sterling, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Edouard Mendy topu kornere çelmeyi başardı.

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Manchester City 0 - 1 Chelsea MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

, ilerleyen dakikalarda forvet oyuncusu Timo Werner ile üst üste net fırsatları değerlendiremedi. Alman oyuncu, 10. dakikada altıpas önünde topu ıskalarken, 14. dakikada ise ceza sahası içinde müsait durumda meşin yuvarlağı kaleci Ederson'a nişanladı.

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Manchester City 0 - 1 Chelsea MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

Mavi-beyazlı ekip, aradığı golü 42. dakikada bir diğer Alman hücum oyuncusu ile buldu. Mason Mount'un savunmanın arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Havertz, Ederson'dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi. Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Havertz, ilk yarının skorunu belirledi: 0-1. İkinci yarıda beraberlik için yüklenirken, savunma ağırlıklı bir futbolla devreye başladı. Manchester City'de 68. dakikada sağdan ceza sahasına giren Riyad Mahrez, topu kale önüne çevirdi. Boş durumdaki İlkay Gündoğan'dan önce araya giren Cesar Azpilicueta mutlak bir golü önledi. Manchester City hücumları karşısında kontrataklarla etkili olmaya çalışan Chelsea, 73. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta Havertz'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Christian Pulisic, topu yandan auta gönderdi.

Manchester City 0 - 1 Chelsea MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

Kalan dakikalarda rakibine gol izni vermeyen , mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde üçüncü kez final oynayan Chelsea, 2012 yılındaki zaferinin ardından ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Alman teknik direktör de kariyerinin ilk Avrupa kupasını kazandı. Chelsea'de Thiago Silva 39, 'de ise Kevin De Bruyne 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcu da sahadan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci izni verilen karşılaşmayı, 14 bin 110 kişi tribünden takip etti.

Manchester City 0 - 1 Chelsea MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

Alman teknik direktör 'in çalıştırdığı Londra ekibi, 9 yıl aradan sonra bir kez daha Devler Ligi şampiyonu oldu.

Manchester City 0 - 1 Chelsea MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

Pep Guardiola yönetimindeki ise ilk kez final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde sahadan boynu bükük ayrıldı.

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