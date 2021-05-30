Manchester City 0 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

Kalan dakikalarda rakibine gol izni vermeyen Chelsea, mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde üçüncü kez final oynayan Chelsea, 2012 yılındaki zaferinin ardından ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Alman teknik direktör Thomas Tuchel de kariyerinin ilk Avrupa kupasını kazandı. Chelsea'de Thiago Silva 39, Manchester City'de ise Kevin De Bruyne 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcu da sahadan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci izni verilen karşılaşmayı, 14 bin 110 kişi tribünden takip etti.